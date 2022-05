Camilo Vargas lo ganó todo con Atlas: ¿Qué sigue para su futuro?

Camilo Vargas sigue haciendo historia en el fútbol mexicano tras consagrarse bicampeón del fútbol mexicano con Atlas, siendo una de las grandes figuras.

El guardameta colombiano fue titular en la serie que ganaron (global 3-2) al Pachuca y volvió a alzar un título en menos de seis meses, consiguiendo así un bicampeonato. Automáticamente, también se adjudicaron el trofeo de Campeón de campeones, lo que en Colombia conocemos como la Superliga.

“Empezamos a erradicar lo malo y a crear una mentalidad de ser un equipo protagonista. Gracias a Dios hoy conseguimos otro título”, fueron las palabras del cancerbero colombiano luego de ganar tres títulos en menos de seis meses.

Camilo Vargas fue titular en los 23 compromisos y recibió 22 goles en la última temporada. Ahora se convirtió en uno de los jugadores más importantes en la historia del Atlas y tiene contrato hasta 2024.

La pregunta es que si a pesar de ganarlo todo con el conjunto mexicano se quedará allí hasta 2024 o escuchará ofertas, teniendo en cuenta su gran presente y el dinero que podría dejar a Atlas por los años restantes.

De momento, Vargas no se ha referido a su futuro. No obstante, siempre ha tenido varios pretendientes y no le daría la espalda a una posible oferta del fútbol europea, uno de los objetivos que no ha podido cumplir.