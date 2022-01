Borré dio su versión sobre el conato de bronca con Haaland

Rafael Santos Borré dio su versión de lo sucedido con Erling Haaland y de si lo sorprendió que el atacante noruego le contestara en Español.

La imagen es clara. Falta de Borré, con bronca. Luego, la reacción del agredido. Molesto: “¿Qué pasa, hermano?”, le dijo en claro castellano al delantero colombiano. “Me sorprendió porque no es normal que hablen en español acá”, contó el jugador del Eintracht Frankfurt.

Quedó la imagen de Borré como el provocador y responsable de desatar la bronca.

Solo hasta una entrevista que le hicieron en Caracol Radio (VBAR) se conoció esa otra historia. La versión de Rafael. Sí, de acuerdo, fue “a buscar” a Haaland. Le pegó, pero fue una reacción a algo que ya tenía exasperado al jugador de la Selección Colombia.

“Fue irrespetuoso porque cuando se pusieron arriba empezó a celebrar algunas acciones sin necesidad. Cuando un defensor de nosotros sacaba, le celebraba, le gritaba en la cara. Me dio impotencia y lo fuimos a buscarlo en esa jugada”.

Las cosas no se quedaron allí. “Cuando se acabó el partido él (Haaland) seguía con el tono de buscarme. Me decía algunas cosas en inglés y yo también le contesté para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo”.