Así se divierte Luis Díaz con sus compañeros del Liverpool

Luís Díaz se divierte en los entrenamientos con sus compañeros, después de su gran actuación el fin de semana con el Liverpool.

El delantero colombiano que fue sensación el fin de semana por conseguir su primer gol con la camisera del Liverpool, volvió a entrenar este lunes y se pudo ver lo feliz que se siente con los ‘Reds’. Además perdió en un “jueguito” con sus compañeros.

En un vídeo públicado por el equipo inglés en sus redes sociales, se ve a ‘Lucho’ sonriente y disfrutando del ambiente que genera estar en el equipo de Jürgen Klopp.

+Nelson Abadía y la respuesta a las críticas de Yoreli Rincón

+Luis Carlos Ruíz: las lesiones no impiden que sea el goleador

Luis Díaz y su equipo se preparan para enfrentar el partido de este miércoles frente al Leeds, por la Premier League. Liverpool sigue buscando llegar a la primera posición y poderle poner freno al Manchester City en búsqueda de por título.

Aún se desconoce si Díaz será titular nuevamente con su equipo.

“He got it, he got it!” 🎥

Love that, Joel 👌 pic.twitter.com/AplV1mD6XK

— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2022