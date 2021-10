Anthony De Ávila: “Vine a Italia por turismo, no sabía de una condena”

La situación del exjugador colombiano sigue complicada y por primera vez habría hablado desde que se dio su arresto en Italia hace un par de semanas.

Como es bien sabido, en esto momentos se adelanta un proceso judicial en Italia en contra de Anthony de Ávila, quien fue capturado en la ciudad de Nápoles por delitos de tráfico y producción de drogas. No ha atendido a medios de comunicación desde entonces y a través de su abogado habría dejado sus primeras declaraciones.

Según se reportó en el medio italiano Stylo24, el samario de 55 años habría respondido unas preguntas, donde se refirió al tema de su captura por una orden que estaba vigente desde diciembre de 2004. “Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron pero no sabía de una sentencia, no sabía nada“, comentó.

Una de las principales razones por las que se le seguía la pista en su momento, era porque tenía públicos vínculos con integrantes del Cartel de Cali, tanto así que les llegó a dedicar un triunfo en el Mundial de Francia 1998, por lo que cuándo se le consultó sobre esto, respondió tajantemente “No contesto. Creo en la justicia“.

Hace algunos días, Rodrigo de Maio, quien lo está defendiendo en esta oportunidad, habló con el diario El País de Cali, donde comentó que permitir su liberación es como una ‘misión imposible’. “Tendré que trabajar duro, con todas mis fuerzas. Él tendrá que permanecer en la cárcel todos los días, sin prestaciones, durante doce años consecutivos“.