Ya van 5: otro jugador lesionado hasta el próximo semestre en América

El cuadro escarlata sigue con su mala suerte en el departamento médico y un quinto jugador se pierde lo que queda de semestre por lesión.

Los últimos meses, han sido muy complicados en América de Cali por temas de lesiones. Es posiblemente el periodo más difícil en muchos años en este ámbito, pues las cosas no han mejorado y tampoco se detienen bajo una nueva administración. El semestre no ha terminado y ya hay varios jugadores que no podrán jugar hasta la próxima temporada.

Los dos que no han jugado en todo el año, son dos que tuvieron problemas serios en sus rodilla durante 2021. Los casos son los de Cristian Arrieta y Gustavo Carvajal, quienes llevan un buen tiempo entrenando juntos y avanzan de buena manera. Se espera que puedan estar en pretemporada para la segunda parte del año y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Posteriormente se reportaron dos casos. Por un lado, está Déinner Quiñones, quien iniciaría trabajos de campo la próxima semana tras un desgarro, pero esa etapa de readaptación deportiva le llevará un par de semanas, por el otro, está John Edison García, que también iniciará trabajos de campo tras los resultados normales de urología por su problema médico.

El quinto caso en concreto, es el que recién se sumó es el de Juan Camilo Portilla. De acuerdo a lo reportado por el médico Carlos Restrepo, la resonancia magnética, presentando un desgarro del bíceps femoral, quedándose por fuera de competencia durante unas 6 semanas, lo que le va a impedir estar el resto del semestre.