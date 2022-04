Tulio Gómez: “No contratar no me preocupa, tenemos buen equipo”

El dueño de América de Cali habló sobre los resultados de este semestre y la sanción que les impide reforzarse a mitad de año.

Esta temporada, América no ha tenido los mejores resultados, independientemente del cuerpo técnico, por lo que un sector de la hinchada ya está cuestionando el nivel individual de los jugadores para justificar el rendimiento del equipo. Por esta razón, hay preocupación pensando en el segundo semestre, pues el cuadro caleño no podrá hacer contrataciones.

+ Luis Paz: “El balance a nivel fútbol no es lo que queríamos”

En diálogo con el diario El País de Cali, Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro vallecaucano se refirió a la situación y en lugar de mostrarse preocupado, aseguró que hay confianza en el plantel. Asegura que tiene una de las mejores nóminas del país y que para el segundo semestre espera superar con creces la campaña actual.

Así lo manifestó, entregando lo que sería su equipo ideal. “Eso de no contratar no me preocupa porque tenemos buen equipo. El equipo ideal sería con Joel Graterol que es de los mejores del torneo; lateral derecho Cristian Arrieta, centrales Marlon Torres y John García y lateral izquierdo Brayan Vera; cabeza de área Luis Paz o Pino, al lado de Carlos Sierra y Luis Sánchez o Déinner Quiñones, por las bandas tenemos a Esneyder Mena y a David Lemos o Joider Micolta y por el centro a Adrián Ramos y Alejandro Quintana. Esa es una buena nómina“.