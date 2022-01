Toma fuerza la salida de Rodrigo Ureña

Desde que el telón del 2021 bajó en el América de Cali, la situación de la plantilla, en especial con Rodrigo Ureña, tiene un aire misterioso.

No es claro el panorama. Pese al rendimiento del jugador, de cierto afecto que hay hacia él por parte de la afición, algo no encaja. No se sabe si es por él o la situación. Algún desencanto administrativo o con el cuerpo técnico. Pero hay algo. No parece fijo en el equipo.

Desde el mes de diciembre ya se venía manejando la situación del volante chileno de 28 años. En algún momento fue tendencia un eventual regreso a su país, donde tiene mercado. O en Colombia. Ofertas no le faltan.

Una de esas propuestas proviene del Deportes Tolima, equipo que se viene conformando de una manera tal, con ambiciones de grande y seguir por la senda del protagonismo tomada en el 2021.

Ureña, dicen, tiene serias posibilidades de irse a jugar a Ibagué, donde tendría Copa Libertadores desde fase de grupos, además de las distintas competiciones locales. La vitrina internacional realza las aspiraciones de poder conformar el plantel del cuadro Pijao.

Deportes Tolima vería con beneplácito su llegada, con lugar esperándolo. Sería el de Guillermo Celis, quien a la fecha sigue sin desenredar si situación con el Pijao. Se marchó del equipo a finales del año anterior y en palabras de Gabriel Camargo no lo hizo bien. Sigue con contrato y de querer continuar tienen que entenderse con el equipo primero.