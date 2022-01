Ureña, Osorio y la decisión que se debe tomar en América de Cali

Curiosa situación se vive en América de Cali con Rodrigo Ureña por la presencia de Juan Carlos Osorio como DT. Tulio Gómez asintió al escuchar sobre el tema.

Existe la posibilidad de la salida del mediocampista chileno del plantel escarlata luego de un par de años y más allá de tener vínculo con el equipo hasta el final de 2022. ¿Por qué? Tendría que ver con la presencia del entrenador. Fue lo que mencionó Petiso Arango en entrevista con Tulio Gómez. El máximo accionista del club no desmintió la versión por la que le jugador terminaría yéndose.

Lo que sucede en América de Cali con Rodrigo Ureña

“Si Juan Carlos Osorio sigue en América, el chileno no continúa”, fue lo que planteó Petiso Arango luego de tener una charla con Kormac Valdebenito, el representante del jugador. Eso fue lo que el periodista le transmitió a Tulio Gómez. ¿Es cierto? La respuesta del directivo fue: “Vamos a ver qué hacemos. Debemos tomar la mejor decisión que favorezca al club y al jugador”, dijo.

Tulio Gómez confirmó que al mediocampista chileno le queda un año de contrato y que buscarán cómo conciliar en esta situación. Agregó: “Si el jugador no quiere estar con el técnico, es complicado. A mí gusta Ureña. Es un profesional, un buen muchacho. Hay técnicos que no gustan de algunos jugadores porque no se ajustan a su estilo de juego. A mí me gusta. Ha sido un profesional”, recalcó.

Lo que se habla sobre el futuro de Rodrigo Ureña tiene que ver con la posibilidad de sumarse a Deportes Tolima. El equipo que jugará la Libertadores en 2022 es la opción más cercana para él en este momento. Se negocia. Sería su salida del equipo americano con el que fue campeón en 2020.

Tulio Gómez y las respuestas sobre Rodrigo Ureña