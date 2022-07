Sin mucho brillo, América perdió con Millonarios en Daytona

Así jugó América de Cali frente a Millonarios en el clásico colombiano del Daytona Soccer Fest. ¿Preocupa el comienzo del semestre?

La gira del cuadro escarlata por Centroamérica y Norteamérica no ha sido precisamente auspiciosa. Una goleada frente a Monterrey y esta nueva derrota contra Millonarios deja preocupado a más de un hincha, incluso cuando la pretemporada no sea tiempo de sacar conclusiones. El golazo de Marlon Torres no alcanzó para ganar en el Daytona Soccer Fest.

Fue un encuentro que casi siempre dominó Millonarios, mientras que América estaba a la espera. El único futbolista de Alexandre Guimaraes que tuvo una buena tarde fue Marlon Torres con su lindo tanto y una gran fortaleza en defensa. De resto, rendimientos deficientes de hombres como Juan David Pérez, Elvis Mosquera, Daniel Hernández y Adrián Ramos.



Ahora la Mechita volverá a Colombia para ultimar detalles de cara al debut por Liga BetPlay. Lo cierto es que la falta de refuerzos y la poca identidad que se le ve al equipo preocupa si se piensa en el futuro. ¿Podrá el DT costarricense cambiarle la cara a sus dirigidos y mejorar lo realizado en un flojo primer semestre?