Ricardo Gareca y el recuerdo del “ampliamente nos robaron” con América de Cali

34 años después de ese momento de Ricardo Gareca en el Campín, la imagen se ha vuelto tendencia en Perú por lo sucedido en la Eliminatoria. ¿Qué pasó?

Fue partido en Montevideo entre Uruguay y Perú. Los dos se jugaban la posibilidad de la clasificación directa a Catar 2022. Ganó el local y el equipo dirigido por Ricardo Gareca terminó protestando por una acción al minuto 90+2. Se trató de una jugada en que el arquero Sergio Rochet atajó el balón pero con su cuerpo dentro de la portería. ¿En dónde estaba la pelota? Varios peruanos reclamaron el gol, pero el árbitro Daronco (Brasil) se mantuvo en que no hubo. Por ende el triunfo uruguayo y su clasificación al Mundial. Los peruanos seguirán peleando por alcanzar el repechaje.

Varios fanáticos peruanos relacionaron esa jugada de Perú en la Eliminatoria con las palabras de Ricardo Gareca hace 34 años cuando defendía la camiseta escarlata. Salió de un partido ante Millonarios diciendo tal cosa a la transmisión oficial del juego. Y al ahora tener una sensación similar, la imagen se revivió y se viralizó.

Lo que dijo Gareca en aquel momento fue después de un partido que América de Cali perdió en Bogotá con Millonarios. Fernando Palacios era el árbitro. El cuadro albiazul ganó con tantos de Óscar Juárez y Mario Vanemerak. Descontó Ántony de Ávila por el elenco escarlata. En el juego hubo un gol anulado a Ceferino Peña por supuesto fuera de lugar del Tigre y un penalti no sancionado al visitante por mano de Nilton Bernal. Por eso la reacción del argentino.

✅ NO ENTRÓ: Queda totalmente aclarado que la pelota no ingresó en su totalidad. No hubo gol de Perú en el juego vs Uruguay. Gracias a @ArbitroInteBlog por la imagen. pic.twitter.com/SshAhlBGpT

— ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 25, 2022