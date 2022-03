¿Perjudicaron a Perú? Enorme polémica en Uruguay

Perú, uno de los rivales que tiene la Selección Colombia en la búsqueda del repechaje, reclamó fuertemente una acción del arquero Sergio Rochet.

¡Tremenda acción! En tiempo de adición en el Centenario, con Perú buscando el resultado que le permitiera tener la posibilidad de pelear la clasificación directa en la última jornada, hubo una jugada que pareció terminar en gol suyo. ¿Fue? La imagen muestra al arquero Sergio Rochet deteniendo el balón con su cuerpo dentro de la portería. ¿Y la pelota también entró? Esa fue la polémica. No hubo revisión del árbitro Daronco en la pantalla.

En definitiva no hubo gol, al menos dentro de lo oficial sancionado por el árbitro. Así que Uruguay ganó 1-0. Clasificó a Catar 2022 y dejó a Perú todavía en la pelea, pero solamente aspirando al cupo de repechaje. Con 21 puntos, ahora tiene dos rivales: la Selección Colombia (20) y Chile (19).

✅ NO ENTRÓ: Queda totalmente aclarado que la pelota no ingresó en su totalidad. No hubo gol de Perú en el juego vs Uruguay. Gracias a @ArbitroInteBlog por la imagen. pic.twitter.com/SshAhlBGpT

