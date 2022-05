Regresa al América de Cali y apunta a Juan Carlos Osorio por su ausencia

El próximo semestre, América de Cali podrá contar nuevamente con uno de sus jugadores bicampeones, quien acusa haber sido rechazado por su estatura.

Esta semana, se pudo conocer que América tendrá un nuevo refuerzo para el segundo semestre del año, contando con el regreso del lateral derecho Daniel Quiñones, quien estaba entrenando por separado al no haber sido inscrito por pedido de Juan Carlos Osorio. El presidente Romero y el técnico Guimarães confirmaron que lo van a considerar para lo que se viene.

El jugador habló sobre las razones por las que no fue considerado y apuntó directamente al cuerpo técnico anterior. “Antes de irme para el Pasto yo estuve entrenando con el profesor Osorio, él tomó la decisión de no inscribirme simple y llanamente por el tema de la estatura, cosa que la verdad, para mí no debería ser así, pero cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene sus decisiones“.

En diálogo con Caracol Radio, justamente habló sobre esa oportunidad que tuvo para irse durante un semestre al Pasto, donde sumó una buena cantidad de minutos. “Se me abrió la posibilidad de venir a jugar al Deportivo Pasto, creo que asumí la responsabilidad de buena manera, no fue una campaña muy buena con el Pasto, pero a nivel personal sumé mucha experiencia“.

Por último, habló sobre el volver a trabajar con el técnico Alexandre Guimarães, con el que ya supo ser campeón siendo titular en 2019 y con 20 años. “Ya conozco el trabajo del profe, simplemente adaptarme a los entrenamientos, que es lo que más quiero y esperar que empiece el nuevo torneo para empezar a competir“.