Mauricio Romero y la posibilidad de renunciar a la presidencia de América

El dirigente habló sobre su gestión al frente del equipo y se respondió a un cuestionamiento sobre dejar su puesto luego de los malos resultados recientes.

A lo largo de los últimos semestres, América de Cali no ha podido consolidar un proyecto sólido que pueda competir con regularidad en el fútbol colombiano, por lo que la hinchada ha estado buscando culpables y en esta oportunidad, uno de los señalados es el presidente ejecutivo Mauricio Romero, quien por primera vez habló sobre una posible renuncia.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, le dijeron que en el club les falta autocrítica, a lo que respondió. “Difiero completamente, lo he dicho y lo estoy diciendo, las contrataciones no han funcionado, no sé qué más puedo decir de eso. Iago Falque se vendió como la mejor contratación por su pasado, no hay que saber mucho de fútbol para saberlo, siendo un jugador de un recorrido muy importante y que no tenía limitaciones a nivel físico, pero hasta este momento no ha rendido, lo mismo que nos pasó al momento de traer a Osorio“.

Ante ello, le consultaron sobre si ha considerado renunciar a su puesto. “Nunca. Nosotros estamos metidos en esto de lleno, hemos vivido momentos muy lindos con este equipo, tanto de jugador como de presidente y creo que ahora se nos viene un momento difícil que tenemos que asumir con gallardía y tratar de organizar el equipo de la mejor manera para mostrar una cara distinta a la que hemos mostrado en los últimos tiempos“.

Por último, le pidieron que calificara su gestión. “Hemos fracasado dentro de nuestro proyecto deportivo en este primer semestre porqué no se nos han dado los resultados y no es ningún secreto para nadie que las cosas no nos salieron desde el punto de vista de resultados. Es un éxito rotundo desde el punto de vista financiero y a partir de allí hay que mejorar el proyecto deportivo“.