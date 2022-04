Primeras palabras de Juan Carlos Osorio tras su salida de América

El técnico pereirano aceptó su salida del cuadro escarlata por mutuo acuerdo y asegura que se encuentra tranquilo, pero a la vez triste por el proyecto.

América de Cali apostó por lo alto y fue por el técnico colombiano mejor preparado de la actualidad. Con Juan Carlos Osorio contrataron al cuerpo técnico más caro del fútbol colombiano, pero los resultados fueron muy malos y la relación con los directivos fue peor, por lo que tuvieron que llegar a un acuerdo para cortar el proyecto que estaba planteado de 2 a 3 años.

Tras confirmarse la salida, el técnico habló con el programa ‘Deportes Sin Tapujos’, donde se refirió a los factores que desencadenaron en su salida. Inició agradeciendo. “Lo único que tengo para hablar de América es que estoy muy agradecido con todas las personas ligadas al club, a los hinchas y especialmente a los jugadores. Lo único que puedo decir es mis respetos a los dueños de América, grandes empresarios“.

Sobre las sensaciones que le quedaron al no haber podido seguir al frente de un proyecto que comenzó hace 9 meses, dijo. “Hoy puedo definir todo en una palabra, estoy tranquilo. Por el proyecto deportivo me siento triste, porqué no se logró lo que se había propuesto“.

Asegura que le genera malestar no haber podido contar con su nómina. “A los 10 partidos íbamos con 15 puntos. Al partido 11 y 12 teníamos once lesionados. De responsables, yo me hago responsable. Nunca me quejé por eso. Mi única tristeza es no haber podido jugar con David Lemos y Luis Sánchez. Le haré fuerza al América como ninguno. Ojalá ganen“.

Finalmente, insistió en que hay muchas cosas por corregir en el fútbol colombiano. “Me parece que debemos cambiar el estilo de juego, aprendiendo a atacar con más jugadores, y a defendernos sosteniendo la pelota. Muy pocas veces forzamos al rival a que tome decisiones peligrosas, y no fijamos al rival para aprovechar los espacios generados en su campo“.