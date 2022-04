Tulio Gómez y el lugar ideal para Osorio: la Selección

Luego de llegar a un acuerdo con el técnico para su salida del América de Cali, el empresario reveló detalles de lo que habló con él.

Desde hace varias semanas Tulio Gómez lo había dejado claro: no le estaba gustando nada la forma en la que Juan Carlos Osorio estaba llevando el equipo. En entrevistas pasadas manifestó que era un gran entrenador, pero como técnico le dejaba mucho que desear. Ahora, por fin logró llegar a un acuerdo para sacarlo de su equipo.

En diálogo con ESPN, el máximo accionista del cuadro escarlata habló sobre todos esos temas que se acumularon a lo largo de la gestión del ‘Míster’. Entre otras cosas, resaltó que lo que menos le gustó fue el tema de la rotación, pues esto llevó a que en repetidas ocasiones dejara en el banco a los jugadores más importantes de la plantilla empezando por Adrián Ramos.

Por otro lado, rescató lo bueno. “Todos tienen sus cosas buenas, solo que hay cosas que a uno no le gustan, no vamos a hablar mal aquí del profesor Osorio. Él es un hombre que sabe mucho de fútbol y es muy preparado, pero el equipo que tenemos no es un equipo para Osorio. Yo tuve reuniones con él y le dije que es un técnico para selección, que puede elegir lo mejor y rotar con 22 jugadores titulares“.

Juan Carlos Osorio ha soñado con llegar a la Selección Colombia a lo largo de su carrera, llegando a ofrecerse para dirigir sin cobrar por su trabajo. Ahora que se aproxima la salida de Reinaldo Rueda del combinado nacional, es cuestión de esperar para que empiecen a mencionarlo como un candidato para dirigir.