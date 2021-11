Palmeiras y la razón de no comprar a Marino Hinestroza

El juvenil estará de regreso a las filas del América de Cali luego de que confirmara que en Palmeiras no harán uso de su opción de compra.

El pasado fin de semana, se confirmó que el jugador Marino Hinestroza, quien se encontraba a préstamo en el fútbol brasileño, estará de regreso en el América de Cali y será tenido en cuenta para la temporada 2022. El jugador estuvo cerca de dos años jugando con el equipo B de Palmeiras, pero al final decidieron no comprar sus derechos deportivos.

La opción estaba fijada en 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase, por lo que no era un impedimento para este club, considerando además que tiene 20 años. En América pensaron que este dinero ingresaría, pues el caleño venía siendo uno de los más destacados de su equipo y ya lo habían considerado en un par de ocasiones para estar con el primer equipo.

Este 2021, fue el jugador que más partidos tuvo con las categorías de formación actuando en 27 compromisos, 19 como titular, donde logró marcar 7 goles y entregar 6 asistencias, siendo el tercer jugador con más participaciones directas de gol. Sin embargo, en los últimos juegos ha perdido protagonismo con futbolistas más jóvenes debido a que ya se sabía que no se quedaría en el club.

Lo que explican, es que la principal razón para no comprarlo es que el cuerpo técnico del primer equipo tiene a jugadores más preparados en la misma posición y que pertenecen íntegramente al ‘Verdao’, por lo que no verían necesario hacer gasto de dinero en un jugador que no estaría en consideración.