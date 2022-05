Osorio tras su salida de América: “He fracasado, pero ser un fracasado no”

El técnico risaraldense se refirió a lo que fue su último proyecto en el fútbol colombiano y respondió a quienes lo han criticado en los últimos meses.

Juan Carlos Osorio vivió en América de Cali la etapa más complicada de su carrera como técnico, pues además de ser uno de los que peores resultados tuvo en la historia del club, los temas ajenos a los propios partidos hicieron que llovieran todo tipo de críticas y comentarios hacia su persona, muchos de ellos llamándole “fracasado” por sus proyectos recientes.

+ Actualidad del departamento médico de América: así están las cosas

En diálogo con AS Colombia, el DT se refirió a esa situación. “Los títulos están ahí y eso no admite discusión. Eso no lo puede quitar nadie, pero yo creo que se aprende más de los fracasos. Ahora, hay que hacer una salvedad: una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Me parece que en los dos últimos proyectos he fracasado, pero ser un fracasado no“.

Con relación al modelo de juego que implementó en la Selección de México pero que no le dio resultados ni en su segundo ciclo con Atlético Nacional ni en el América de Cali, comentó. “Todavía sigo aprendiendo y me sigo preparando. De contar con una nómina importante, yo creo que esa idea de juego se puede ejecutar”.

Por ahora, el técnico risaraldense se encuentra descansando del fútbol, luego de los complicado que fue su paso por el América. Asegura estar tranquilo con su familia y a pesar de que no le han hecho falta las ofertas de trabajo, ha decidido mantenerse alejado y pensando muy bien las cosas antes de aceptar estar en otro lugar.