Osorio: “No estuvimos de acuerdo en ninguna salida”

El técnico del América de Cali habló sobre las recientes negociaciones que hicieron las directivas respecto a la transferencia de 3 jugadores.

La última semana en América, hubo bastante movimiento con relación al mercado de fichajes, pues el equipo terminó confirmando la salida de 3 jugadores jóvenes que venían siendo importantes para el técnico Juan Carlos Osorio. Estas decisiones se tomaron en contra de lo que quería para su proyecto deportivo.

Los nombres en concreto son los de Kevin Andrade, jugador plurifuncional para el DT y que en su momento fue elegido como el capitán del plantel; Pablo Ortiz, a quien no dejó salir incluso cuando ofrecieron casi 2 millones de dólares por él; y finalmente Emerson Batalla, que parecía que por fin se había consolidado en el fútbol profesional.

Este sábado, previo al juego con Rionegro Águilas, Osorio habló con Win Sports y manifestó que su cuerpo técnico no estuvo de acuerdo en ningún movimiento. “Nunca estuvimos de acuerdo con la salida de Kevin, Pablo y Emerson, respetamos y acatamos las decisiones de los jefes pero no la compartimos. Un equipo que aspira a ser campeón no puede salir de 3 jugadores importantes“.

Con esto, el técnico de entrada pone en tela de juicio su tan comentada frase de “cero excusas” y cuestiona las decisiones del comité deportivo. Ahora tendrá que esperar para ver si llegan jugadores que los reemplacen y que se puedan acoplar rápido a su idea de juego.