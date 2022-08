Las rotaciones de Guimarães en América de Cali

Lo que tanto se le criticó a Juan Carlos Osorio, lo hace el técnico brasileño en su segundo paso por el cuadro escarlata ante la falta de jugadores.

El segundo ciclo de Alexandre Guimarães en América de Cali no está siendo muy bueno, puesto que el técnico no ha logrado adaptarse a la nómina que encontró y los resultados hasta el momento son bastante pobres. Asimismo, hay decisiones que no están gustando en la hinchada y ya está gastando el crédito que se ganó con su primera etapa en la institución.

El predecesor de ‘Guima’ fue Juan Carlos Osorio, quien tiene como bandera de su trabajo el tema de la rotación, no solo nominal sino también posicional, cosa la cual trabajó en el equipo escarlata y por la que recibió cientos de críticas, pues además de dejar a los mejores jugadores del equipo en el banco, algunos tenían que actuar fuera de su posición habitual.

Hasta el dueño del equipo se mostró en desacuerdo por esta situación y terminó siendo una de las razones por las que prefirió rescindir su contrato. Sin embargo, ante la falta de herramientas y ante la imposibilidad de contratar, el nuevo cuerpo técnico, liderado por el estratega brasileño, sigue trabajando con la rotación de algunos nombres.

No es algo nominal, pues este semestre y el anterior se trabajó buscando un equipo fijo, pero lo posicional sí se está viendo. Un ejemplo es el de Kevin Andrade, quien es defensa central, pero con Osorio trabajó como volante de recuperación y ahora sigue en esa posición. Esneyder Mena es un extremo, pero viene actuando regularmente como lateral-carrilero.

Hay varios delanteros en la nómina, que en su carrera han jugado como ‘9’, pero ahora se han tenido que ir reconvirtiendo a extremos, como los casos de David Lemos, Daniel Mosquera y más recientemente, Gianfranco Peña. Finalmente, Elvis Mosquera y Didier Pino actuando como centrales, incluso cuando había jugadores en esa zona disponible. A ver hasta cuándo dura con estos cambios.