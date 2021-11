Joao Rodríguez: “No es momento para hablar de mi continuidad”

“Hay que ser profesional”, fueron las palabras del delantero del América de Cali al ser consultado sobre su salida del equipo.

Desde hace varias semanas, se había confirmado de manera oficial por parte de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, que el delantero Joao Rodríguez no continuará en el equipo para el próximo año, considerando que su contrato termina en diciembre y no sería renovado, pero el equipo sigue en competencia y el jugador se robó el protagonismo que no tuvo a lo largo del año.

Este domingo, ingresó de cambio para el partido donde América enfrentó a Millonarios, en el que terminó marcando el gol de la victoria sobre el minuto 89, dando la ilusión al equipo para mantenerse firmes en el camino rumbo a la final. Ahora con este panorama, está la duda sobre si se mantiene esta decisión sobre su continuidad.

En rueda de prensa, el jugador habló sobre su situación contractual. “Mi vinculo va hasta el final de diciembre, pero no es el momento de hablar de mi continuidad. Hay que ser muy profesional hasta el final y trabajar para conseguir en los objetivos“, comentó el delantero caleño de 25 años.

Por otro lado, el jugador se refirió a las críticas que ha recibido y lo que pensó al momento de marcar el gol. “Más que pensar en las críticas en el momento del gol, pensé en la alegría de poder corresponder a la institución y a la confianza del míster“, respondió.