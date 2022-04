Guimarães: sin planes a mediano plazo y los jugadores conocidos

El técnico brasileño habló en rueda de prensa y se refirió a los objetivos que tiene planteados con el club en este regreso al América de Cali.

Alexandre Guimarães regresó al América y dejó un mensaje sobre la hinchada. “Hay lugares y hay hinchas que a uno de inmediato lo logran seducir, algo que vimos desde la primera vez que estuvimos aquí. Estos días que estuvimos aquí hemos sentido ese cariño de la gente. El apoyo de ellos va a ser vital, porqué aquí en América es de todos, necesitamos el empuje y el cariño de la hinchada“.

Sobre si ya están pensando en el próximo semestre. “Nosotros estamos pensando partido tras partido como diría otro colega. Nosotros no estamos pensando en absolutamente nada que no sea el próximo partido que es el clásico ante Deportivo Cali. No pensamos en nada a mediano plazo que es la otra temporada porque estamos vivos. La convicción es total para poder conseguir esa clasificación“.

Sobre la clasificación a los 8. “América tiene esta singularidad que consigue cosas prácticamente cuando nadie lo creía, el semestre pasado fue así. Hay 5 partidos por jugar, tenemos un margen de puntos por ganar, pero lo que tenemos que pensar es en ganar esos primeros 3 puntos“.

Y sobre los jugadores que conocen de antes. “La importancia de estos jugadores que tenemos es que son líderes. Lo más importante además de potencializar jugadores es darles confianza, es un poco de nuestro trabajo en ese aspecto, como pasó en su momento con Marlon Torres. América necesita tener ese tipo de jugadores en la plantilla porqué trasmiten lo que queremos“.