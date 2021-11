Emerson Batalla: “Me gustaría que Osorio siguiera, todo es más fácil”

El canterano del América de Cali se refirió al proceso que está llevando con el técnico Juan Carlos Osorio y pidió por su continuidad.

América de Cali tiene un último partido este semestre y mínimas posibilidades de clasificar a los 8 finales este semestre, pero en caso de no lograrlo, lo que está en duda es la continuidad de Juan Carlos Osorio al frente del equipo. Quiere seguir y lo más probable es que se quede, lo cual le gusta a uno de los jugadores más jóvenes del plantel.

Se trata de Emerson Batalla, juvenil que de a poco se ha ido consolidando en el primer equipo. “Ha sido una segunda mitad muy buena para mí en lo personal, a pesar de que en lo colectivo no hemos logrado lo que queremos. El profe me pide que juegue como entrene, ahí me va muy bien. Es una experiencia muy bonita, es un profesor mundialista, me he sentido muy bien a su lado“.

En diálogo con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el tumaqueño de 20 años habló sobre su presente y la actualidad del equipo. “Nosotros nos entrenamos muy bien, tratamos de dar el 100% en cada partido, pero no se nos dan las cosas. Así es el fútbol, antes nos salía todo y ahora no sale nada, es complicado el panorama“.

El jugador manifestó abiertamente que le gustaría seguir bajo el mando de Osorio. “Siempre tratamos de dar el 100%, no sabemos por qué no se dan las cosas. Me gustaría que el profe continúe, me haría muy feliz. Me ha dado libertad para jugar, como me ha hecho sentir en la cancha, con el profe todo es más fácil“.