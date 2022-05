El DT de Once Caldas y su opinión sobre Juan David Pérez y Nicolás Giraldo

Diego Corredor, quien actualmente está al frente del cuadro de Manizales, habló sobre la posible salida de estos jugadores rumbo al América de Cali.

En América de Cali se han puesto en la tarea de buscar jugadores para el próximo semestre teniendo en cuenta la sanción que les impide fichar nuevos futbolistas, por lo que están apuntando hacia los nombres que pertenecen al club y están cedidos en otros clubes, siendo Juan David Pérez y Nicolás Giraldo dos nombres que están en consideración.

Pérez tiene contrato hasta diciembre de este año con el blanco blanco, pero Giraldo sí tendría que regresar a América al finalizar su vínculo contractual. El tema, es que a Juan David sí lo ha pedido el cuerpo técnico de Alexandre Guimarães, mientras que Nicolás no es prioridad, puesto que su posición está bien cubierta según comentó el presidente del cuadro caleño

Mauricio Romero.

Diego Corredor, técnico del Once Caldas, habló con RCN Radio Cali y comentó que son jugadores importantes para él, pero están valorando sus salidas. “No me he reunido con los directivos del equipo para revisar la continuidad de Juan David Pérez y Nicolás Giraldo, entiendo que América los quiere tener de vuelta“.

Y añadió. “Hablaremos con ellos, a ver si quieren continuar con nosotros, porqué no nos gusta tener a nadie obligado“, respondió tajantemente. Según se había podido conocer, lo de Pérez va por buen camino, mientras que lo de Giraldo está siendo analizado para ver si pueden extender su préstamo o definitivamente regresa al América.