El América de Osorio y otra decepción: fuera de Sudamericana

Perdiendo por la vía de los penales frente al DIM, América de Cali sumó otra decepción y quedó afuera de la CONMEBOL Sudamericana. Juan Carlos Osorio, en el ojo del huracán.

A pesar de ganar 2-1 este juego de vuelta, América no pudo clasificar a la fase de grupos del segundo torneo internacional más importante del continente. La serie quedó empatada y en la tanda de penaltis se impuso el Independiente Medellín.

Con un Olímpico Pascual Guerrero repleto, el conjunto escarlata no pudo pasar de ronda. En el desarrollo del segundo tiempo, los de Osorio no aprovecharon del todo su mejor momento de la noche. Los goles de Carlos Sierra y Adrián Ramos no bastaron, pues Quintana, Hernández y Mosquera fallaron sus respectivos penales.

Es un fracaso que no ayuda al DT de los Diablos Rojos. Su equipo está fuera de los ocho primeros en la Liga BetPlay, y ahora desperdició la única oportunidad internacional que tenía en el actual semestre. Son 900.000 dólares (casi 4 mil millones de pesos) que deja de embolsillarse el club dirigido por Tulio Gómez.

A pesar del esfuerzo de nuestros jugadores esta noche, caímos en la serie de penales.



Por otro lado, Osorio protagonizó un feo encontronazo con Juan David Mosquera. El entrenador pisó al juvenil del DIM y se quiso pelear con él, contradiciendo su propio discurso alrededor de la deportividad y el honor.

Además de las críticas por su planteamiento táctico, el acto violento e infantil lo deja muy mal parado ante todo el continente y su propia hinchada, la cual ya tiene en contra. Sin dudas, se vienen días turbulentos para el América de Juan Carlos Osorio.