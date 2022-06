¿Andrés Usme sueña con llegar al equipo masculino de América?

Con varios logros a sus espaldas en el fútbol femenino, el técnico se refirió a la posibilidad de llegar a la rama masculina con el equipo escarlata.

Este fin de semana, el equipo femenino de América de Cali logró levantar su segundo título a nivel profesional, ganando la Liga BetPlay Femenina de la mano de los hermanos Usme, Catalina como la capitana y goleadora en el campo y Andrés como el líder del grupo dirigiendo desde la banda. Ahora, hay dudas sobre lo que será el futuro, más allá de la Copa Libertadores de este año.

+ Otro más que se va de América: se irá a préstamo a la segunda división

El DT de 37 años habló con ‘Zona Libre de Humo’, donde se refirió a lo que ha venido siendo este proceso, en el cual ya cosechó dos Ligas, un subcampeonato a nivel local y otro en la Libertadores 2020, pero también, le consultaron si dentro de sus objetivos está el ser tenido en cuenta en el equipo masculino en el América.

Dijo que no está cerrado a ello, pero no es su prioridad. “Yo no estoy en el futbol femenino buscando un puesto en el masculino. Yo me caracterizo por responder a proyectos como lo hemos venido haciendo y si en algún momento se da la posibilidad de desarrollar algo en el equipo masculino estaría abierto a eso“.

En su momento, Usme comenzó a ser importante en el equipo masculino, al ser nombrado director de las divisiones menores, además de haber estado en el radar para dirigir como DT interino ante la salida de Juan Carlos Osorio y de Juan Cruz Real en el pasado. Habrá que ver cómo sigue su carrera y si algún día le plantean un proyecto fuera del equipo femenino.