América de Cali y los 34 jugadores inscritos ante Dimayor

El equipo hizo oficial ante la Dimayor el listado de jugadores que estarán a disposición del cuerpo técnico para esta nueva temporada.

Luego de varias semanas de rumores en América de Cali con relación a la continuidad de algunos jugadores, finalmente la información se pudo comprobar con la actualización de planillas en el sistema Comet de la Dimayor, donde se puede comprobar los nombres que fueron inscritos por cada equipo para esta temporada.

+ “Osorio no puede sentarme a Marlon Torres ni a Ramos y menos a Falque”: Tulio Gómez

Entre las novedades, los jugadores Gustavo Torres, Mauricio Gómez, Daniel Quiñones y Marino Hinestroza no fueron incluidos, por lo que se mantendrán entrenando por separado mientras resuelven sus situaciones particulares. En el caso de Hinestroza, ya arregló todo con Pachuca de México para unirse a ese club en junio.

Por otro lado, aún no aparece inscrito el jugador David Lemos, quien sigue recuperándose de su lesión, pero en un mes estará disponible, por lo que posiblemente sea incorporado en los próximos días. Además, 3 de los nuevos fichajes ya fueron inscritos, pero no se ven en la plataforma Comet, los cuales son Iago Falque, Alejandro Quintana y Daniel Mosquera.

Pompilio Páez, asistente técnico del cuadro rojo, confirmó este martes que ya tienen 28 jugadores inscritos, pero se pierde el cupo de Kevin Andrade, quien jugó un partido y saldrá a préstamo. Además, los nombres que están marcados como sub – 20, no ocupan un lugar entre los 35 cupos totales disponibles.

Inscritos del América de Cali

Porteros: Diego Novoa, David Quintero y Joel Graterol.

Laterales: Elvis Mosquera, Eber Moreno, Yaliston Martínez, Cristian Arrieta y Sergio Mosquera (sub – 20),

Centrales: Marlon Torres, Jhon García, Pablo Ortiz y Jorge Segura.

Volantes: Iago Falque, Luis Paz, Didier Pino, Carlos Sierra, Juan Portilla, Larry Angulo, Luis Sánchez, Daniel Hernández, Edson Acevedo (sub – 20), Christian Gamboa (sub – 20) Anderson Gómez (sub – 20).

Extremos: Esneyder Mena, Emerson Batalla, Déinner Quiñones, Jhan Moreno (sub – 20), Juan Sinisterra (sub – 20), Joider Micolta (sub – 20).

Delanteros: Adrián Ramos, Daniel Mosquera, Alejandro Quintana, Mateo Ortiz y Luis Mosquera (sub – 20).