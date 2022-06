Alexandre Guimarães: “Siempre supe que iba a regresar”

El técnico del América de Cali habló en la previa de lo que será el segundo semestre y se refirió a lo que significa este club en su carrera.

Alexandre Guimarães se convirtió en el primer técnico extranjero que logró ser campeón en América de Cali. Tras unas diferencias se marchó del club, pero pasó poco tiempo antes de confirmarse su regreso a la institución. En el arranque de este segundo ciclo no le fue muy bien, pero ahora prepara un nuevo semestre con mucho más tiempo y promete resultados.

En diálogo con David Anaya, fue consultado sobre los momentos que vivió en América y qué tanto jugó eso para su vuelta al puesto de DT. “Fue una de las razones por las que cuando llegó la invitación para regresar yo la acepté, porqué la experiencia pasada a nivel general fue extraordinaria. Cuando eso se da, es más sencillo, más allá de las dificultades que se tenían que enfrentar“.

Siempre confió en que regresaría al cuadro escarlata. “Hay sitios en los que te vas y dices que va a ser difícil que regreses, aquí siempre sentí que iba a regresar el cualquier momento. Cuando se comenzaron a abrir las fronteras en pandemia no quise ir de visita a Cali de visita porqué sabía que me iba a mover muchas cosas“.

Las expectativas de la hinchada en este nuevo proceso. “Sobre todo porqué cuando uno llega a un club donde ya fue campeón, todos tienen esa ilusión de que todo se pueda repetir. En esta etapa nosotros tenemos que cruzar varios puentes, uno de esos es conocer el plantel, porqué los jugadores que estuvieron con nosotros realmente son muy pocos“.

¿Cuáles serán las características de este América? “Las características no van a cambiar dentro de lo que hicimos la vez pasada. A mí me gusta el vértigo y eso es lo que me ha mantenido vigente todo este tiempo. Los jugadores ya han entendido todo y hemos ido aplicando y aportando para que sea vea ese vértigo“.