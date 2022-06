Tulio Gómez dio detalles sobre la situación de Anthony de Ávila

El exdelantero sigue recluido en una cárcel italiana luego de varios meses y el directivo de América de Cali habló sobre esta situación.

Hace algunos meses, se dio a conocer una noticia que conmocionó al fútbol colombiano y es que el histórico exjugador Anthony de Ávila, fue capturado por la policía de Italia, acusando cargos de narcotráfico en ese país durante el pasado. Ahora está enfrentando una condena de 12 años en prisión, por lo que se conocieron detalles de su actualidad.

+ Alexandre Guimarães y las rotaciones que hace en América

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali y quien ha estado muy pendiente de la situación del exjugador, se refirió a cómo ha sido el proceso y la razón de la captura. “El Pitufo alguna vez viajó a Italia y estaba acompañado de una persona que tenía antecedentes por narcotráfico y los capturaron.

El Pitufo no estaba traficando, solucionaron el problema y salieron libres, pero resulta que allá quedó un pendiente. En un segundo viaje que hizo, once años después, cuando presentó su pasaporte le dijeron que tenía un problema y le echaron mano. El pecado del Pitufo es andar en mala compañía“.

Añadió. “Con un alto funcionario del Gobierno, hincha de América, hablamos a ver qué hacíamos. Hablamos con el cónsul para pedir repatriación y no se pudo, porque no hay convenio entre Colombia e Italia. Ahí lo que hay que pedir es casa por cárcel en Italia. ¡Qué pesar que el Pitufo andaba en malas compañías!, pero no andaba traficando ni nada de esas cosas. Usted sabe que a los narquitos que tienen dinero mal habido les gusta andar con mujeres bonitas y jugadores famosos. Eso le pasó al pobre Pitufo. Ese es el pecado de él“.

Por último, se refirió a que lo que se ha hablado con el abogado no es para nada alentador. “Ahí hemos estado intentando ayudarle. Según me dijo el abogado, lo máximo que se puede hacer es buscar que le den casa por cárcel en Italia“.