En las zonas más golpeadas por la violencia, Jóvenes en Paz se ha convertido en una herramienta decisiva para construir nuevas oportunidades. El programa, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, integra formación, acompañamiento institucional y corresponsabilidad comunitaria para ofrecer a miles de jóvenes una ruta real de protección y transformación. Su diseño busca romper ciclos de riesgo y fortalecer capacidades, con procesos educativos y sociales que abren puertas al emprendimiento, la convivencia y la construcción de paz.

El cierre de 2025 llega con dos ciclos de pagos esenciales para garantizar la continuidad del acompañamiento. Prosperidad Social, responsable de las transferencias monetarias condicionadas, confirmó las fechas y los montos para los ciclos 11 y 12, correspondientes a noviembre y diciembre. Esta entrada detalla toda la información oficial para quienes hacen parte del programa y necesitan conocer cómo y cuándo recibir su apoyo económico.

¿Qué es Jóvenes en Paz? Programa social y ruta de atención

Jóvenes en Paz es un programa que busca garantizar el goce efectivo de derechos de jóvenes entre 14 y 28 años que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. A través de una ruta integral de atención, el programa promueve un “nuevo pacto con la juventud” basado en la formación, el liderazgo comunitario y la desconexión de dinámicas criminales que históricamente han afectado a esta población.

El modelo se sostiene sobre dos componentes centrales:

orientado a los procesos de formación que cada participante debe cumplir. Componente de corresponsabilidad: acciones comunitarias que los jóvenes desarrollan en sus territorios como parte de su compromiso dentro del programa.

Gracias a esta estructura, la transferencia monetaria funciona como un incentivo ligado al cumplimiento de estas responsabilidades, reforzando la participación activa y sostenida en las actividades de educación y convivencia.

Componentes del programa Jóvenes en Paz: enfoque comunitario y territorial

El programa se desarrolla a través de diversos componentes territoriales que fortalecen habilidades, fomentan el liderazgo juvenil y contribuyen a la transformación de los entornos. Entre los más importantes están:

Participación en semilleros y proyectos de investigación con enfoque territorial. Componente digital del programa: Actividades relacionadas con informática, creación de contenidos y fortalecimiento de comunidades digitales.

Cada uno de estos componentes impulsa a los jóvenes a construir nuevas capacidades mientras generan impacto directo en su comunidad.

Pagos en noviembre de 2025 para Jóvenez en Paz: inicio del ciclo 11

El ciclo 11 del programa comenzará a entregarse desde el 27 de noviembre de 2025. Para esta etapa, Prosperidad Social confirmó que 14.250 jóvenes cumplen los requisitos y están habilitados para recibir su transferencia monetaria condicionada.

El monto definido para este ciclo es de 1 millón de pesos en promedio por participante, asignado según el cumplimiento de los compromisos educativos y de corresponsabilidad. Para garantizar esta entrega, la entidad destinará una inversión total de 15.600 millones de pesos.

Este pago es clave porque asegura la continuidad del proceso formativo durante el cierre del año, en especial para quienes avanzan en actividades académicas o comunitarias que requieren estabilidad económica.

Pagos en diciembre de 2025: último ciclo del año

El ciclo 12, correspondiente a la última transferencia de 2025, se entregará a partir del 29 de diciembre. Esta etapa llegará a 15.000 jóvenes, quienes recibirán su pago según los registros de cumplimiento establecidos en el programa.

Prosperidad Social confirmó que para este ciclo destinará 16.500 millones de pesos, una inversión fundamental para cerrar el año con estabilidad y permitir que los participantes continúen su ruta formativa hacia 2026.

Este pago final representa el cierre del proceso anual y un apoyo clave para los jóvenes que culminan actividades de corresponsabilidad, proyectos comunitarios o tareas académicas en el marco del programa.

Recomendaciones para recibir la transferencia sin retrasos

Para evitar contratiempos en los ciclos de pago, Prosperidad Social insiste en la importancia de mantener actualizada la información de contacto. Esto garantiza que las notificaciones lleguen correctamente y permite resolver rápidamente cualquier novedad relacionada con la entrega.

Los canales oficiales para actualizar datos o resolver inquietudes son:

Línea en Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

01 8000 95 1100 Oficinas regionales de Prosperidad Social en todo el país

Actualizar la información es clave para que los pagos del ciclo 11 y 12 se realicen sin inconvenientes, especialmente en temporadas de alta demanda como el cierre de año.

Jóvenes en Paz: un cierre de 2025 con respaldo institucional

Los pagos confirmados para noviembre y diciembre reflejan la continuidad del compromiso estatal con los jóvenes que integran el programa. Con inversión sostenida, acompañamiento y una estructura basada en formación y corresponsabilidad, Jóvenes en Paz cierra 2025 activando recursos esenciales para miles de participantes y fortaleciendo su impacto en los territorios.