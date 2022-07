Pico y placa en Cali para el 12, 13, 14 y 15 de julio de 2022

El Pico y placa en la ciudad de Cali no tendrá novedades para la semana del 12, 13, 14 y 15 de julio de 2022. Hay que recordar que ya está la nueva rotación.

Una de las medidas más importantes para ayudar a los ciudadanos en el tema vehicular ha sido la medida que restringe la circulación de carros, taxis y colectivos de transporte público que tendrán que cumplir con la regla para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

Desde el 1 de julio cambió la rotación en la ciudad de Cali y todavía algunas personas se confunden al momento de utilizar su medio de transporte.

Pico y placa en Cali

Martes 12 de julio

Particulares: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., 10:00 a.m., y 4:00 p.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Miércoles 13 de julio

Particulares: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., 10:00 a.m., y 4:00 p.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 y 2 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Jueves 14 de julio

Particulares: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., 10:00 a.m., y 4:00 p.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 y 4 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 6 y 7 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Viernes 15 de julio

Particulares: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., 10:00 a.m., y 4:00 p.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 y 6 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 8 y 9 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Sábado 16 de julio

Particulares: No Aplica.

Taxis: placas terminadas en 7 y 8 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 0 y 1 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)

Domingo 17 de julio

Particulares: No aplica.

Taxis: placas terminadas en 9 y 0 (6:00 a.m., a 5:00 a.m.)

Trasporte público colectivo: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 10:00 p.m.)