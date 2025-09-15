El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es uno de los programas sociales más fuertes de Bogotá, diseñado para reducir la pobreza y apoyar a quienes más lo necesitan. En septiembre de 2025, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Integración Social anunciaron el inicio de una nueva jornada de pagos, con una inversión que supera los $61.000 millones.

En esta ocasión, más de 956 mil personas serán beneficiadas con transferencias monetarias directas. Entre ellas se incluyen 196.000 en pobreza extrema, 178.000 niños y niñas en primera infancia, 582.000 estudiantes y 59 integrantes del pueblo Emberá Jaidrúa víctimas del conflicto armado. Además, más de 156.000 beneficiarios individuales, como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, también hacen parte de esta entrega.

Cuándo se hacen los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en septiembre

Los pagos correspondientes al mes de septiembre iniciaron en la segunda semana del mes y se realizan de manera escalonada para garantizar seguridad y eficiencia en la entrega. Gracias al uso de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!, la mayoría de beneficiarios recibe el dinero de forma rápida y directa.

En el caso de quienes cobran por giro en efectivo, la notificación llega vía mensaje de texto indicando los puntos habilitados para reclamar los recursos. Con este esquema, el programa logra entregar las ayudas sin intermediarios y con mayor control en los tiempos de pago.

Requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado

Para recibir los pagos del IMG en Bogotá es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Estar registrado en el Sisbén IV en Bogotá.

en Bogotá. Pertenecer a los grupos A, B o C (en este último, según componente poblacional).

(en este último, según componente poblacional). Tener al menos un integrante de los grupos priorizados: primera infancia, personas mayores, jóvenes, víctimas del conflicto, personas con discapacidad o comunidades indígenas.

Contar con una cuenta activa en alguna de las entidades financieras vinculadas al programa.

Estos requisitos buscan que los recursos lleguen únicamente a quienes no reciben otros subsidios nacionales, como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Renta Joven, garantizando un uso focalizado de los recursos públicos.

Montos del Ingreso Mínimo Garantizado en septiembre

Los valores que reciben los beneficiarios dependen del grupo del Sisbén y de la población a la que pertenecen:

Hogares en Sisbén A : entre $122.000 y $905.000 mensuales .

: entre . Personas con discapacidad en Sisbén A, B y C1-C9: $190.000 mensuales .

en Sisbén A, B y C1-C9: . Adultos mayores clasificados en Sisbén B: $150.000 mensuales .

clasificados en Sisbén B: . Jóvenes en programas piloto: entre $200.000 y $400.000, máximo tres veces al año.

Estos montos están diseñados para ajustarse a las necesidades de cada población, garantizando un enfoque diferencial y priorizando la atención a los hogares más vulnerables.

Pago diferencial para comunidades indígenas

El componente étnico del Ingreso Mínimo Garantizado refuerza el compromiso de Bogotá con los pueblos indígenas. Durante septiembre, 59 integrantes del Cabildo Jaidrúa del pueblo Emberá reciben transferencias a través de Efecty.

Esta primera fase tendrá una duración de 12 meses, con una inversión que ya suma $24 millones en 2025. Se trata de un reconocimiento al derecho de estas comunidades a recibir un apoyo económico con enfoque diferencial, especialmente en contextos de retorno y reconstrucción social.

Cómo consultar si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado en septiembre

Los ciudadanos pueden verificar si hacen parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado ingresando a la plataforma de la Secretaría Distrital de Integración Social. Allí deberán digitar el tipo y número de documento, además de la fecha de expedición.

De esta manera, cada persona puede confirmar si está incluida en el proceso de pagos de septiembre, evitando desplazamientos innecesarios y contando con información oficial y confiable.

Impacto del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

De enero a septiembre de 2025, el programa acumula más de $425.000 millones invertidos, consolidándose como una herramienta esencial para reducir la desigualdad en la capital. Solo en septiembre, más de 956.000 personas reciben este apoyo, lo que convierte al Ingreso Mínimo Garantizado en un pilar de las políticas sociales de Bogotá.