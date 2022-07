El próximo ministro de Hacienda habló del Ingreso Solidario

El programa social del Ingreso Solidario se encuentra vigente, con recursos garantizados para hacer giros hasta diciembre de este año.

Lo que no se sabe aún es si continuará después de esa fecha. El año 2023 y los que vienen. El actual Gobierno Nacional es partidario ver al Ingreso Solidario consolidado, como un programa social de varios años. Sin embargo, es una determinación que no depende de la actual administración.

Será el nuevo gobierno que llegue al país el encargado de tomar las decisiones frente al programa del Ingreso Solidario. Es decir, Gustavo Petro y quienes sean designados por él en los cargos relacionados con el gasto social.

Por ejemplo, el ministro de Hacienda. Ya se conoció que quien tome esta importante cartera en el gabinete sea José Antonio Ocampo, quien ha hablado sobre varios temas de interés nacional en temas relacionados con impuestos.

Quien se encargará del ministerio de Hacienda en la nueva administración no desconoce la importancia del Ingreso Solidario, pero sí cree que una de las misiones será la de organizar todo lo relacionado con ayudas sociales, ver cómo unificar algunos programas. Por ejemplo, para el caso del Ingreso Solidario dijo que lo iban a revisar.

En ese sentido, por ejemplo, para la Devolución del IVA Ocampo dijo lo siguiente en una entrevista para W Radio: “Realmente no ha funcionado bien, tenemos que integrarlo a los otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres para tener un solo sistema de apoyo y no un conjunto que no ha sido un buen sistema”.