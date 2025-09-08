Comprar vivienda propia sigue siendo uno de los mayores objetivos de las familias en Colombia, aunque en los últimos años el camino para lograrlo se ha visto afectado por el incremento del costo de vida, las deudas y el pago del arriendo. Para responder a esta necesidad, Davivienda ofrece el leasing habitacional, un producto financiero que permite adquirir un inmueble con un pago mensual similar al del arriendo y con opción de compra al finalizar el contrato.

Qué es el leasing habitacional de Davivienda

El leasing habitacional es una alternativa de financiamiento diseñada para quienes pagan arriendo, pero desean que ese dinero se convierta en una inversión hacia su propia casa. Funciona como un contrato de arrendamiento financiero, en el cual el banco adquiere la vivienda y el cliente paga cuotas mensuales durante un plazo acordado.

Al final del contrato, el afiliado tiene la posibilidad de ejercer la opción de compra, quedándose definitivamente con el inmueble. Esta figura facilita la adquisición de vivienda nueva o usada y constituye un apoyo para quienes no cumplen fácilmente con los requisitos de un crédito hipotecario tradicional.

Cómo usar el simulador de cuotas en Davivienda

Para conocer cuánto pagaría mensualmente por su crédito de vivienda bajo la modalidad de leasing, Davivienda dispone de un simulador en línea. El proceso es sencillo y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al sitio web oficial de Davivienda .

. Seleccionar la opción “Simulador de Vivienda” .

. Indicar el tipo de inmueble que desea adquirir.

Ingresar el valor estimado del inmueble.

Definir el porcentaje de financiación requerido.

Elegir el plazo del crédito.

Seleccionar el sistema de amortización.

Consultar el valor estimado de la cuota mensual.

Clic aquí para hacer el proceso en el simulador de Davivienda

Es importante tener en cuenta que los valores que arroja el simulador son aproximados y están sujetos a las condiciones del mercado, así como al perfil financiero del solicitante.

Tipos de cuotas disponibles en Davivienda

El leasing habitacional de Davivienda ofrece tres modalidades de pago que se ajustan a las necesidades de cada hogar:

Cuota baja en UVR: sistema de cuota constante en UVR. La mensualidad es fija en UVR, pero crece en pesos por el ajuste de la inflación. Incluye amortización a capital desde el inicio.

sistema de cuota constante en UVR. La mensualidad es fija en UVR, pero crece en pesos por el ajuste de la inflación. Incluye amortización a capital desde el inicio. Cuota media en UVR: sistema de amortización constante a capital. La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos. Se amortiza capital desde el primer pago.

sistema de amortización constante a capital. La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos. Se amortiza capital desde el primer pago. Cuota baja en pesos: sistema de cuota fija en pesos durante todo el plazo del contrato. Incluye capital e intereses, con saldo decreciente mes a mes y una amortización creciente a capital.

Una opción para transformar el arriendo en inversión

Con el leasing habitacional de Davivienda, quienes pagan arriendo pueden destinar ese dinero a la construcción de su patrimonio familiar, accediendo a un esquema flexible de financiamiento y con la posibilidad de adquirir vivienda nueva o usada. Esta herramienta se convierte en una alternativa viable para que más colombianos logren cumplir el sueño de tener casa propia.