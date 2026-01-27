El calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos vuelve a marcar diferencias entre jubilados y otros beneficiarios en el mes de febrero. Como ocurre cada año, no todos cobran al mismo tiempo: algunos reciben el dinero antes que otros, incluso antes de que comience oficialmente el mes.

Este orden no responde a cambios recientes ni a decisiones excepcionales, sino a reglas ya establecidas por la Administración del Seguro Social, que organiza los depósitos en función del tipo de beneficio y la fecha de nacimiento.

Quiénes reciben primero el pago de febrero

Los primeros en ver reflejado el dinero correspondiente a febrero son los beneficiarios que no siguen el calendario escalonado habitual. En este grupo se encuentran:

Personas que cobran Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) , cuyo pago se adelanta cuando el primer día del mes cae en fin de semana.

, cuyo pago se adelanta cuando el primer día del mes cae en fin de semana. Jubilados que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, a quienes se les aplica una regla especial de pago fijo a comienzos de mes.

En estos casos, el depósito puede realizarse incluso a finales de enero, aunque corresponda al mes de febrero.

El calendario para el resto de los jubilados

La mayoría de los jubilados cobra según su fecha de nacimiento. Este sistema, vigente desde finales de los años noventa, reparte los pagos a lo largo del mes para evitar congestiones administrativas y bancarias.

De forma general:

Los nacidos entre el 1 y el 10 cobran en la segunda semana de febrero.

Los nacidos entre el 11 y el 20, en la tercera semana.

Los nacidos entre el 21 y el 31, en la última semana del mes.

Estas fechas se mantienen estables salvo que coincidan con feriados federales, en cuyo caso el pago se adelanta al día hábil anterior.

Por qué algunos pagos se adelantan

El adelanto no implica un pago extra ni un beneficio adicional. La normativa del Seguro Social establece que, si la fecha oficial de pago cae en sábado, domingo o feriado, el dinero debe depositarse el último día hábil previo.

Esto es habitual en febrero y marzo, meses en los que el primer día suele coincidir con fin de semana. Para muchos jubilados, el ingreso llega antes, pero luego hay un intervalo más largo hasta el siguiente depósito.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde la SSA recuerdan que:

El adelanto no cambia el monto mensual total.

No es necesario realizar ningún trámite adicional.

El calendario anual puede consultarse con antelación para evitar confusiones.

También recomiendan revisar los estados de cuenta bancarios y no alarmarse si el pago llega “antes de tiempo”, ya que sigue correspondiendo al mes siguiente.

Un sistema que se mantiene sin cambios

Hasta ahora, no se han anunciado modificaciones en la forma de pago ni en el calendario del Seguro Social para febrero. Los jubilados que cobran primero lo hacen por reglas ya conocidas, mientras que el resto recibirá su dinero en las fechas habituales según su nacimiento.

El sistema, aunque complejo para quienes recién se jubilan, sigue siendo el mismo y no implica novedades extraordinarias para este mes.