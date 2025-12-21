Circular por las vías de Colombia con los documentos en regla será determinante para evitar sanciones a partir de 2026. Uno de los requisitos más importantes es tener la licencia de conducción vigente, un documento que no es indefinido y cuya fecha de vencimiento depende de la edad del conductor y del tipo de vehículo que maneja.

Con el cierre de 2025, miles de ciudadanos en Colombia deberán revisar su situación, ya que durante 2026 estarán obligados a renovar el pase si no quieren exponerse a multas, inmovilización del vehículo y problemas legales en caso de un accidente. Anticiparse a este trámite no solo ahorra tiempo, sino también dolores de cabeza al iniciar el nuevo año.

Por qué renovar la licencia de conducción en Colombia es clave para manejar en 2026

El Código Nacional de Tránsito establece que ningún conductor puede circular con una licencia vencida. Incumplir esta norma implica sanciones económicas y la posibilidad de que las autoridades inmovilicen el vehículo durante un procedimiento de control vial.

Además, en escenarios de siniestros de tránsito, las aseguradoras suelen objetar o rechazar reclamaciones si el conductor no tiene la licencia vigente. Por eso, la renovación no solo es una obligación legal, sino una medida de protección financiera y jurídica para quienes manejan de forma habitual.

Conductores de vehículos particulares que deben renovar licencia en 2026

Para automóviles y motocicletas de uso personal, la vigencia del pase está directamente ligada a la edad del conductor. En 2026, deberán renovar quienes se encuentren en alguno de estos grupos:

Conductores de 80 años o más: Las personas que hayan cumplido 80 años cuentan con licencias de vigencia anual. Esto significa que, sin excepción, deberán realizar el proceso de renovación durante 2026 para poder seguir conduciendo legalmente.

Personas entre 60 y 79 años: En este rango etario, la licencia para vehículos particulares tiene una duración de cinco años. Por lo tanto, quienes renovaron u obtuvieron su pase en 2021 estarán obligados a repetir el trámite en 2026.

Conductores entre 18 y 59 años: Para este grupo, la vigencia del documento es de 10 años. Así, deberán renovar su licencia en 2026 todas las personas que la sacaron o renovaron en 2016.

Quiénes deben renovar la licencia de servicio público en 2026

Las exigencias son más estrictas para los conductores de servicio público, debido a la responsabilidad que implica transportar pasajeros o carga.

Conductores de servicio público mayores de 65 años: La normativa es clara: todos los conductores de servicio público que superen los 65 años deben renovar su licencia cada año. Esta obligación aplica sin excepciones y busca garantizar que quienes prestan este servicio conserven condiciones óptimas para manejar. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y lo establecido en la Ley 769 de 2002, estos conductores deben demostrar anualmente su aptitud mediante certificación médica idónea y competente.

Conductores de servicio público menores de 65 años: Para quienes tienen menos de 65 años, la licencia de conducción de servicio público tiene una vigencia de tres años. En consecuencia, deberán renovarla en 2026 aquellos conductores que realizaron el trámite por última vez en 2023.

Multas y sanciones por manejar con licencia vencida en Colombia

Conducir con la licencia vencida es una infracción que puede derivar en multas económicas y en la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito. Además, esta situación queda registrada en los sistemas oficiales, lo que puede generar antecedentes negativos para el conductor.

A esto se suma el riesgo de enfrentar procesos legales más complejos si ocurre un accidente, ya que no contar con una licencia vigente puede agravar la responsabilidad del conductor ante terceros.

Exámenes médicos obligatorios para renovar la licencia de conducción

La renovación del pase no es un simple trámite administrativo. Para obtener el nuevo documento, el conductor debe superar una evaluación médica integral en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) solo autoriza la expedición de la licencia una vez se verifica que los resultados de estos exámenes fueron aprobados y cargados correctamente en el sistema.

Qué evalúan en el examen médico para renovar la licencia

Durante el proceso de valoración, los profesionales revisan diferentes capacidades fundamentales para la seguridad vial, entre ellas:

Coordinación motriz y tiempos de reacción entre aceleración y frenado.

Agudeza visual, percepción de colores y campimetría.

Orientación auditiva y respuesta ante estímulos sonoros.

Capacidad de recuperación visual después de un encandilamiento.

Evaluación general de la aptitud física y mental del conductor.

Si los resultados determinan una imposibilidad transitoria para conducir, la licencia no será renovada de inmediato y quedará suspendida hasta que el ciudadano recupere las condiciones exigidas y pueda demostrarlo con una nueva evaluación.

Cuándo iniciar el trámite para evitar problemas en 2026

Las autoridades recomiendan no esperar a que el documento esté vencido para iniciar la renovación. Hacer el proceso con anticipación permite evitar congestiones en los CRC, demoras en la carga de información médica y el riesgo de quedar inhabilitado para conducir en los primeros meses del año.

Para quienes saben que su licencia vence en 2026, adelantar el trámite en los últimos meses de 2025 es una decisión estratégica que evita multas, sanciones y contratiempos al comenzar el nuevo año.