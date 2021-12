¿Y Junior? Millonarios y la contraoferta para Fernando Uribe

¡Ojo a la fuente! Aparentemente aparece una posibilidad para que Fernando Uribe se quede en Millonarios. Junior lo quiere.

La versión periodística que existe a su alrededor apunta a un acuerdo de palabra y una cita para exámenes médicos que se llevarían a cabo el próximo lunes en Barranquilla. Ya que terminó su participación con Millonarios en 2021 y todavía no hay acuerdo para una renovación, tendría esa opción hablada por su empresario.

¿Qué es lo nuevo entre Millonarios y Fernando Uribe?

Lo informó Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio: “Fuentes allegadas a Millonarios dicen que se hizo una contraoferta a Fernando Uribe y no está descartada. Y agregó: “En las últimas horas Millonarios ha despertado y empezó a aflojar económicamente. Me dicen que no está tan cerca, pero tampoco tan lejos de la cifra que le ofrece el Junior de Barranquilla a Fernando Uribe”, detalló.

Y el otro detalle que dio al respecto es que Millonarios tiene “una ventaja” sobre Junior y es el sentimiento del futbolista. Él es el goleador actual del cuadro albiazul. Lleva un proceso deportivo interesante y cuenta con relaciones interpersonales que superan ese ámbito. “Si Uribe no ha firmado con Junior, todavía está la ilusión para los hinchas que continúe con el equipo”, añadió Hernández Bonnet.

Por ahora la realidad es que Millonarios clasificó a Copa Libertadores. Junior no (irá a Copa Sudamericana). Los dos equipos quieren contar con él para 2022 y las dos ofertas ya están del lado de Fernando Uribe. Vienen horas definitivas para que tome una determinación.