¿Nuevo refuerzo para Millonarios?, Gamero habló al respecto

Millonarios ultima detalles para enfrentar a Atlético Nacional en el juego válido a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2022-I. en el estadio El Campín, de Bogotá.

Precisamente, en la previa a este importante compromiso de nuestro fútbol colombiano, Millonarios brindó una rueda de prensa con su director técnico Alberto Gamero, quien analizó al rival y no le cerró la posibilidad a un fichaje más.

“Tenemos una nómina que pienso que está capacitada para pelear el título. A eso aspiramos todos los 20 equipos, además tenemos la misma idea de juego y esto nos va a traer buenos resultados”, inició.

Y agregó que “no vamos a contar con Román, tiene una molestia en el tobillo que a veces no tiene dolencia pero cuando entrena vuelve, esperamos evolución y poderlo tener frente a Envigado”.

Sobre un nuevo posible refuerzo, Gamero dijo que “se fue Giraldo y llegó Larry. Se fue Uribe y llegó Herazo, Paz no jugaba y llegó Cuenú. Se fue Mojica y llegó Sosa, estamos tranquilos con ellos, de igual forma, tenemos cupos disponibles, no vamos a cerrar la puerta para un posible refuerzo, nos pasó con Giraldo y Uribe, nosotros nunca vamos a decir que no vamos a traer a nadie más, si se puede y nos aporta en el club, se va a traer”

Y concluyó su intervención enviándole un mensaje a la afición: “este es un equipo que está trabajando duro y que está ilusionado. Esa ilusión es la de darle satisfacción a nuestra hinchada. Ojalá mañana nuestra hinchada sea el jugador número 12”.