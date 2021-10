Millonarios: ¡Bajas para enfrentar a La Equidad! Así los reemplazará Gamero

Alberto Gamero confirmó el par de novedades que tendrá Millonarios en la Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2021. Es partido ante La Equidad en el que buscará recuperar el liderato de la Reclasificación.

Ese lugar lo perdió con la caída ante Envigado y la victoria de Atlético Nacional sobre Once Caldas. De esa forma nuevamente el cuadro verdolaga pasó al primer lugar. Millonarios intentará recuperarlo y para eso deberá ganarle a La Equidad en un duelo en Bogotá en el que no contará con un par de sus habituales titulares: Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

¿Qué les pasó al par de zagueros de Millonarios?

Juan Pablo Vargas completó 5 amonestaciones en el certamen y por ende quedó suspendido. Él ya había sido expulsado en este certamen cuando la escuadra enfrentó a Deportivo Pasto. Y el caso de Andrés Llinás tiene que ver con una decisión preventiva. El zaguero que viene de marcar en Envigado es de los que más ha jugado. Intentarán darle cierto descanso para reducir su carga física.

Así explicó Alberto Gamero el par de bajas para el duelo ante La Equidad: “Hay ausencias nuevamente. Esas ausencias no las hemos hecho porque quisiéramos dar descanso ni haciendo rotación. Buscamos que el jugador que esté más entero es el que debe entrar. Llinás no va a poder, Vargas no va a poder”, dijo.

¿Entonces quiénes serán los zagueros ante La Equidad?

Alberto Gamero: “Ahí tenemos la posibilidad con Andrés Murillo y Bréinner Paz o Andrés Murillo y Stiven Vega. Esas son las alternativas que tenemos en ese caso y ya las hemos practicado esta semana. Uribe y Silva son jugadores que venían con una molestia y ya están recuperados, esta semana trabajaron bien. Lo más seguro es que vayan. Entre más completo tengamos al equipo, mejor”, dijo el DT.