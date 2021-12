Campeón con Millonarios, defiende el paso de Jhon Duque a Nacional

Del debate que generó entre los hinchas de Millonarios la casi segura llegada de Jhon Duque al Atlético Nacional se suma Jhonny Ramírez.

El exfutbolista profesional, campeón con Millonarios al igual que Duque, se refirió a esta transferencia. Lejos de estar del lado de los hinchas acérrimos, que critican el paso de Jhon a un rival clásico, Ramírez entiende la situación.

En su cuenta de Twitter explicó que este tipo de situaciones pasan en la vida de un futbolista profesional: “el 98% de los jugadores haríamos lo mismo, si te ofrecen estabilidad no lo piensas dos veces”, dijo.

Sin embargo, Jhonny sí cree que la falla en este tipo de situaciones puede estar por el lado de los directivos. Una especie de indirecta a Millonarios y su dirigencia, cuando dijo que “los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador”.

Entiende que el club azul, a lo mejor, pudo haber hecho algo para traer a Duque. En esa posición el equipo tiene a Stiven Vega y tal vez era posible intentar de nuevo su fichaje.

Si @jhonduque92 llega @nacionaloficial para mi es normal y no es ninguna traición, el 98% de los jugadores haríamos lo mismo,si te ofrecen estabilidad no lo piensas dos veces, los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador..

— Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) December 31, 2021