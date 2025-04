Kevin De Bruyne ha anunciado que la temporada 2024-2025 será la última con la camiseta del Manchester City. Con un emotivo comunicado, el belga confirmó que se acerca el final de su ciclo en el club inglés, al que llegó en 2015 y en el que se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de su historia. Más de una década de fútbol de altísimo nivel, títulos históricos y un legado imborrable para los hinchas del City.

El anuncio se dio a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud por el camino recorrido en Manchester. “Esta ciudad. Este club. Esta gente… me lo dio todo. No tuve más remedio que devolverlo todo y adivinen qué, ganamos todo”, escribió. Y no exagera: De Bruyne se va como el jugador más laureado en la historia del club, con cifras que lo elevan como un verdadero ícono del Manchester City moderno.

De Bruyne en Manchester City: una carrera cargada de títulos y momentos inolvidables

Desde su llegada procedente del Wolfsburgo en 2015, Kevin De Bruyne cambió la historia reciente del Manchester City. Bajo la dirección de Pep Guardiola, se convirtió en el eje creativo de un equipo que dominó el fútbol inglés y alcanzó la cima de Europa. En estos casi diez años, el belga levantó 19 títulos oficiales, el mayor registro para un jugador en la historia del club.

Su palmarés incluye seis títulos de la Premier League, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Champions League. En la temporada actual, aún tiene la posibilidad de cerrar su etapa con una nueva FA Cup. Más allá de los trofeos, De Bruyne fue el cerebro del equipo: siempre preciso, siempre decisivo.

Números que respaldan una leyenda en Manchester City

Kevin De Bruyne ha disputado 413 partidos oficiales con el Manchester City, en los que suma 106 goles y entregó 174 asistencias, lo que lo convierte en el máximo asistidor histórico del club. Su capacidad para generar juego, encontrar espacios imposibles y habilitar a sus compañeros fue el motor que impulsó los mejores años de la era Guardiola.

Además, sus 118 asistencias en la Premier League lo sitúan como el segundo mejor asistente en la historia del torneo, solo por detrás de Ryan Giggs. Compartió, además, el récord de más asistencias en una sola temporada de Premier League (20) junto a Thierry Henry. Su impacto no solo se mide en números, sino en la influencia que tuvo para elevar el nivel colectivo del City año tras año.

Kevin De Bruyne, el legado de un mediocampista único

En su comunicado, De Bruyne no solo habló de títulos, sino de sentimientos. Agradeció a la ciudad de Manchester, al club y a sus compañeros por acompañarlo durante una etapa que cambió su vida y la de su familia. «Suri, Rome, Mason, Michèle y yo estamos sumamente agradecidos por lo que este lugar ha significado para nuestra familia…», escribió, dejando claro que la conexión fue mucho más allá del campo.

Pep Guardiola ha elogiado públicamente su inteligencia, su visión de juego y su impacto dentro y fuera del vestuario. Y no es para menos: Kevin De Bruyne no solo fue un gran jugador, sino también un líder silencioso y constante que encarnó la idea del Manchester City ganador. Su salida marca el cierre de una era gloriosa y el inicio de una nueva etapa para un club que lo tendrá siempre entre sus leyendas más grandes.

Ahora, con un par de meses por delante, De Bruyne buscará cerrar su historia con otro título. Mientras tanto, el fútbol mundial ya empieza a rendir homenaje a uno de los mejores mediocampistas de su generación.