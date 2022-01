Wilson Morelo: “Me sentía como si fuera a debutar”

Independiente Santa Fe ganó con goles de Wilson Morelo en dos ocasiones y Juan Sebastián Pedroza ante Águilas Doradas en el Estadio El Campin.

El delantero cardenal habló en conferencia de prensa y expresó lo que sintió en su segundo partido en el regreso a Santa Fe, luego de su paso por Argentina y volver a la capital de la república.

El león consguió su primera victoria en el campeonato después del empate conseguido ante La Equidad en la primera fecha de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Martín Cardetti, demostraron un mejor juego que dejó a la afición roja feliz y con la fe de que los fantasmas del torneo anterior, se pueden borrar con la llegada de jugadores como Wilfido De La Rosa.

El delantero proveniente del Deportivo Pereira fue fundamental para el tiunfo ante Águilas Doradas, pues dejó ver que la sociedad en la parte delanetera con Morelo, dará grandes frutos y así lo hizo saber el goleador de la noche, “Wilfrido viene encajando muy bien y me alegra por él. Hacer gol nos llena de confianza a los delanteros”.

A pesar de tantos partidos jugados con Independiente Santa Fe, Wilson Morelo sigue disfrutando y trabajando para su mejorar en su parte futbolística y conseguir un buen nivel y eso lo dejó claro el goleador en la comferencia de prensa donde expresó que volvió a sentir el rigor que siente un debut: “Fue algo muy lindo y lo disfruté mucho. No es fácil pero esto me va a llenar de confianza. Me sentía como si fuera a debutar y hoy ya me solté y volví a ser Wilson Morelo”.

Morelo la noche de este martes llegó a la cifra de 74 goles con la camisa de Independiente Santa Fe y se espera que sus dos anotaciones sean la puerta a muchas más celebraciones nítidas con el león.

