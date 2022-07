Se aproxima demanda de Cortuluá por Baldomero Perlaza

El jugador no renovó su contrato y terminó marchándose libre, así que desde Tuluá ya advirtieron que reclamarán por lo que les correspondía.

La semana pasada, se confirmó que Baldomero Perlaza terminó su contrato que lo ligaba como jugador de Atlético Nacional y desde este 1 de julio, se encuentra como jugador libre siendo el dueño de sus derechos deportivos. Se acabó la novela sobre su renovación, pero comenzará otra por un litigio legal que Cortuluá comenzará próximamente.

Desde hace algunos meses, el presidente el equipo del corazón del Valle, Ignacio Martán, había comentado que estaba muy atento a la situación del jugador tulueño, debido a que había un porcentaje de los derechos del volante que le pertenecía a su institución y que nunca se llegó a pagar, por lo que tendrían que entrar a reclamar si al final no renovaba.

En diálogo con el programa ‘El Camerino’, comentó en febrero de este año que tendrían que demandar a Independiente Santa Fe. “Nosotros vendimos a Baldomero a Santa Fe y reservamos el 50%. Santa Fe se lo vende a Nacional y nosotros conservamos un porcentaje. ¿A quién le reclamamos? Nacional no tiene nada que ver porque con ellos no fue el negocio. Es con Santa Fe“.

Y añadió. “Santa Fe estaba en una crisis económica muy grande. De la venta de Baldomero a Nacional, nos tocaba el 50%. En un acto de solidaridad, no cobramos ese dinero porque Santa Fe tenía unas urgencias y Nacional necesitaba al jugador, pero ahora por ser solidarios no podemos perder nosotros, sino entonces todos hacen contratos a 3 años y no se paga nada”.

Le preguntamos con @PSierraR en el @CamerinoBetPlay @BetPlayCO al Presidente Martán sobre 2 jugadores OJO ¿Cómo es la situación de José Moya y Baldomero Perlaza? ¿Que tienen que ver @cortuluaoficial, @SantaFe, @cdtolima y @nacionaloficial? Más acá ⬇️https://t.co/68qz4kEGFr pic.twitter.com/mUpisYZOrT — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) February 24, 2022

A pesar de que el dirigente ya ha llevado a Nacional a los juzgados en 2 oportunidades, primero por Miguel Ángel Borja y luego por Fernando Uribe, esta vez dejó claro que el tema no va contra el cuadro antioqueño.