Luis Manuel Seijas, actualmente juega en la segunda división del fútbol de la MLS tras salir de Independiente Santa Fe a mediados del 2021.

Para nadie es una una mentira que Seijas no salió bien del cuadro Cardenal y tuvo diferencias con Eduardo Méndez, presidente del club, quien públicamente lo señaló: “Luis Manuel Seijas salió a decir que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que el ambiente era malo y rompió los códigos, y luego dice que el lenguaje corporal de los jugadores en la cancha denotaba problemas en el grupo”.

Ante esto, este lunes, día del cumpleaños 81 de santa Fe, el jugador venezolano habló con Win Sports y se refirió a ese molesto tema que no es bien recibido por algunos hinchas.

“No sé porqué desde el club han intentado alejarme, culpándome de cosas sin sentido, intenté llamar al Presidente, pero no me respondió. Yo siempre voy a estar abierto a cualquier cosa que tenga que ver con Santa Fe, todavía juego y me siento con ganas de seguir un tiempo más, pero uno también debe irse preparando”.

Sobre un posible regreso al club. “A Santa Fe nunca le voy a decir que no, me encantaría volver en cualquier momento”.

Luego habló del equipo actual, el cual ya fue a ver a El Campín.“Tiene un grupo con experiencia y un cuerpo técnico muy capaz, que conoce del manejo de grupo, Martín tiene autoridad para hablar y el jugador entiende que tiene los argumentos. Tiene muy buen plantel, soy fanático de Wilfrido de La Rosa, me recuerda mucho a mí, le deseo que le vaya bien, tiene todo para meterse en el corazón de la hinchada”.