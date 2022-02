Luis Manel Seijas habló con Win Sports en el marco del cumpleaños 81 de Independiente Santa Fe. Allí recordó sus mejores épocas con el Cardenal y lo que es sentirse parte de la historia.

“Oficialmente somos viejos, son 81 años, estoy contento de pertenecer y considerarme parte de la familia de Santa Fe. Lo primero que se me viene son los momentos previos a conseguir los títulos, ese 2008, 2009, 2010 y el grupo de jugadores que decidimos quedarnos en el equipo pese a las circunstancias”, inició.

+ Gerardo Pelusso: “El 28 de febrero es un día importante para mí desde el 2015”

+ Santa Fe viaja a Tunja con muchas novedades: convocados y posible titular

No pasó por alto el titulo de la Sudamericana: “Fue un momento vertical que me marcó y se termina conquistando el título más importante del equipo y de Bogotá, sin querer entrar en la polémica. Es el momento más lindo que tengo en mi carrera”.

Seijas recalca que Santa fe es un grande del FPC, no solo por sus títulos, sino por su gente. “El primer clásico frente a América, que fue mi primer partido oficial en El Campín, hice clic, me impresionó muchísimo ver el estadio tan lleno, la gente lleva tantos años sin ser campeón y la gente estaba apoyando, además fue mi primer gol y fue una emoción muy grande. En ese momento me fleché, con el pasar de los partidos me fui ganando el cariño, pero en ese momento supe que Santa Fe iba a ser especial en mi vida”.

☀☕”Siempre intente ser uno más, de todo corazón muchas gracias por el cariño”: Luis Manuel Seijas, referente de Santa Fe. #PrimerToque pic.twitter.com/3yZc88H6lG — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 28, 2022

El mensaje de Seijas