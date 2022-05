Santa Fe no hizo la tarea y firmó otra eliminación en la Liga BetPlay

Santa Fe no logró el objetivo de ganar en Manizales y todos los resultados se dieron a su favor. En la misma semana quedó eliminado de la Copa y la Liga BetPlay.

En el primer tiempo del partido Santa Fe intentó atacar al Once Caldas pero no logró llegar al arco defendido por Gerardo Ortíz. Un pobre Santa Fe en lo futbolístico no pudo lograr anotar en el primer tiempo y se fue perdedor al vestuario.

El equipo local jugó mejor que el ‘León’ y fue contundente en las dos opciones que tuvo, a pesar de que la primera jugada de gol fue anulada por parte del árbitro central que tuvo que observar el VAR por una mano. Sin embargo Fainer Torijano en el minuto 32 logró anotar en el arco de Independiente Santa Fe y puso el 1-0 en el juego, estableciendo la ley del ex.

En el segundo tiempo el equipo capitalino tuvo la oportunidad de empatar en los primeros minutos, pero el gol de Carlos Sánchez fue bien anulado por parte del juez de linea por un fuera de lugar. El equipo ‘Cardenal’ insistió y mejoró en la parte de adelante, pero su segundo gol en el juego también fue anulado por presunta mano de Matías Mier.

Finalmente después del minuto 70 llegó el momento de celebrar y Wilson Morelo empató el juego y tres minutos después puso el gol de la victoria para Santa Fe en ese momento. Pero Once Caldas no dudó en empatar nuevamente el juego a los dos minutos y Juan David Pérez anotó el 2-2.

Finalmente el cuadro cardenal quedó eliminado con 27 puntos en la décima posición y a pesar de que todos los resultados se dieron, el ‘León’ fracasó nuevamente.

