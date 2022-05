No es colombiano: Carlos Antonio Vélez confirmó nuevo DT para Santa Fe

Todo parece indicar que Independiente Santa Fe ya consiguió nuevo técnico tras la salida del argentino Martín Cardetti, o por lo menos así lo hizo saber Carlos Antonio Vélez este viernes.

En las últimas hora surgió el rumor de que Hubert Bodhert estaría cerca de llegar al Cardenal. Sin embargo, él admitió que no se han habido acercamientos oficiales.

+ Mensaje de Carlos Antonio Vélez al presidente de Santa Fe

+ Desde Millonarios llegaría un refuerzo para Santa Fe

Ante esto, Carlos Antonio Vélez, en su audio columna de opinión de Antena 2, dijo que esto no es así y que el cuadro capitalino ya cuenta con nuevo entrenador.

“Santa Fe tiene técnico. Méndez lo tiene asegurado, no es colombiano”, confirmó Vélez en Planeta Fútbol y se debe esperar a lo que suceda este sábado ante Once Caldas; de no clasificar, la próxima semana se conocerá el nuevo cuerpo técnico.

Cabe recordar que para este juego, Grigori Méndez y Agustín Julio estarán en la raya tal y como lo han hecho en los último tres juegos.

Planeta Fútbol 13 de mayo – Carlos Antonio Vélez

Los números de Martin Cardetti con Santa Fe

Cardetti salió de Santa Fe con una campaña de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas con 22 goles a favor y 23 en contra, con rendimiento de 43.13 %.