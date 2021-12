Confirmado: se definió el futuro de Fainer Torijano en Santa Fe

Mientras los jugadores de Independiente Santa Fe siguen de vacaciones, las directivas del Cardenal toman las primeras decisiones de cara al 2022.

Más de ocho salidas se han confirmado hasta el momento y hay algunas otras que se están revisando tras finalizar su contrato y el bajo rendimiento del último semestre.

Uno de ellos que estaba en duda era Fainer Torijano, zaguero central que ante la finalización de su contrato le empezaron a llover varias ofertas para el 2022. Sin embargo, Eduardo Mendaz, presidente de Santa Fe, estaba negociando su renovación.

No obstante, este miércoles se conoció que el jugador no seguirá más con el conjunto capitalino tras no llegar a un acuerdo pentre ambas partes. Así lo confirmó el director del Vbar Caracol, Diego Rueda.

Fainer Torijano no seguirá en Santa Fe. Al cuadro cardenal llegan Harold Rivera Chavarro y Alejandro Gutiérrez provenientes de Huila y Bogotá FC, respectivamente. Esta tarde desde las 2 pm los esperamos en el @VBarCaracol siempre en vivo. — Diego Rueda (@diegonoticia) December 8, 2021

Así las cosas, a falta de confirmación por el club, Torijano se une a Iván Villalba (Paraguayo), Ronaldo Dinolis (panameño)

Matías Castro (argentino), Andrés Peréz, Exneyder Guerrero, Johan Caballero, Fabio Delgado, Enrique Serje y Miguel Nazarit.

El zaguero de 33 años deja la camiseta del león tras cinco temporadas, en las que disputó más de 100 juegos y anotó nueve goles.