Lo que dijo Jonathan Gómez sobre su posible regreso a Santa Fe

Mucho se ha especulado sobre refuerzos y salidas de Independiente Santa Fe para la Liga BetPlay 2022. Sin embargo, hasta el momento, los jugadores se encuentran en vacaciones y el club no ha confirmado nada al respecto.

Desde que llegó Martín Cardetti a la dirigencia técnica del Cardenal, se conoció que el equipo trabaja en el regreso de dos hombres que ya vistieron la camiseta del león. Ante eso, se ha rumorado mucho con el regreso de Francisco Meza, Daniel Torres, Wilson Morelo y el mismo Jonathan Gómez.

Precisamente, el argentino habló con Juan Nicolás Suárez, periodista de Win Sports , sobre esta posibilidad. “A mi no me llamó nadie, el deseo lo tengo pero si no llaman nada puedo hacer”.

De igual forma, se le preguntó a Santa Fe por esta posibilidad y desde allá manifestaron que desconocen esta acción.

Caso Jonathan Gómez y Francisco Meza. 1. Se le preguntó al ‘Vikingo’ sobre el interés de @SantaFe en él y esto dijo: “A mi no me llamó nadie, el deseo lo tengo pero si no llaman nada puedo hacer.” Y efectivamente, pregunté en el club y la gerencia deportiva no sabe nada. pic.twitter.com/WBbRxg2Q2A — Juan Nicolás Suárez (@Juannicosuarez) December 6, 2021

De momento, Gómez finaliza temporada con Argentinos Juniors, club con el que disputó 28 partidos durante todo el año, 11 de ellos como titular. En ese tiempo anotó un gol, el cual fue ante Talleres de Córdoba el pasado 26 de agosto.