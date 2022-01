Este viernes debuta Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2022 – I enfrentado a La Equidad en el estadio El Campín de Bogotá por la primera fecha del campeonato colombiano.

Los dirigidos por Martín Cardetti esperan darle vuelta a la página y superar el triste 2021 que los dejó por fuera de torneos internacionales. Para ello, el DT argentino tiene a sus disposición 11 refuerzos, uno de ellos es su compatriota, Fernando Coniglio, quien no podrá estar noche ante el Asegurador.

¿La razón? el delantero argentino no está dentro de los 18 hombres convocados para esta noche porque no ha podido ser inscrito. Según Hernán Peláez, al ariete no ha expedido la visa de trabajo y se perderá las dos primeras fechas.

@SantaFe 🚨 Fernando Coniglio no está dentro de los convocados para enfrentar a #LaEquidad. Por problemas de Visa. — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) January 20, 2022

El compromiso será esta noche en el estadio El Campín a partir de las 6:00 p.m. Dentro de los convocados se destacada el el regreso de Wilson Morelo, además de las nuevas incorporaciones como Wilfrido de la Rosa, Ezequiel Aguirre, Jerson Malagón y Yéiler Góez.