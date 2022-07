Alfredo Arias: sobre más fichajes en Santa Fe y, ¿regreso de Yeison Gordillo?

Independiente Santa Fe quiere revertir su negativo momento deportivo del primer semestre y volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Para ello, el Cardenal contrató a Alfredo Arias, quien ya hace pretemporada con el equipo desde el 1 de junio. Con el aval del uruguayo, Santa Fe ha oficializado la llegada de cuatro fichajes y por ahora, no contrataría más, tal y como lo acaba de confirmar el mismo DT.

Alfredo Arias habló con ‘Red Mas Noticias’, y allí confirmó que por ahora no piensan en más contrataciones, teniendo en cuenta que se acerca el comienzo de la liga.

“No estamos buscando porque estamos un momento en el que si ya no vinieron, no sé si es conveniente que venga. Excepto que consigamos un jugador que nos rompa los ojos. Los que estamos somos los mejores y con eso conformaremos el plantel”.

Luego le preguntaron por los rumores que hay sobre la vinculación de alguno jugadores, entre ellos Yeison Gordillo, a lo que el uruguayo respondió. ” No tuvimos ni trato ni conversación alguno. Serían siempre bienvenidos a Santa Fe, pero en este caso no se ha presentado la oportunidad y no creo que se dé”.